Homem que atropelou Kayky Brito promete doar parte do valor recebido em vaquinha online

Heitor Piresi Heitor Pires 09/09/2023 - 15:56

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, 41 anos, que dirigia o carro que atropelou o ator Kayky Brito, afirmou em entrevista ao influenciador Rafael Múrmura que irá doar parte do valor recebido durante uma vaquinha online, realizada por ele mesmo, para angariar fundos e conseguir quitar as dívidas durante o período que seu veículo não estiver habilitado para ser utilizado.

“Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração”, disse o motorista.

Diones colocou como meta o valor de R$ 30 mil, que foi superado em pouco mais de uma hora. Ao todo, a vaquinha arrecadou R$ 173 mil e precisou ser interrompida por ele.

“Passando aqui para agradecer por todas as doações. Agradecer o apoio de cada um. Dizer que eu estou encerrando a vaquinha. Muito grato com todas as doações. Podem ter certeza que vão abençoar muito a mim e a minha família”, disse, no Instagram.

