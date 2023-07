Homem processa Virgínia após sofrer ‘golpe’ de marca parceira da influenciadora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 13:39 Compartilhe

Apesar do sucesso milionário como empresária, Virgínia Fonseca tem sido alvo de inúmeras reclamações que vão além do lançamento de sua polêmica base. Clientes da marca de óculos BY IK, parceira da influenciadora digital, estão insatisfeitos com os pedidos e, com isso, a esposa de Zé Felipe recebeu mais um processo.

A coluna de Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, teve acesso aos autos da ação movida pelo cliente Jeferson da Silva Vier. Ele relata ter realizado a compra de dois óculos no site da marca no dia 13 de março deste ano, com entrega prevista em sete dias úteis. No entanto, até a data do ajuizamento da ação, os produtos ainda não tinham sido recebidos.

O homem alega ter gastado R$ 100 na compra. Contudo, não deseja mais receber os acessórios e pede indenização de R$ 10 mil. Além de Virgínia, a marca também aparece como ré na ação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias