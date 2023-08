Homem processa restaurante após ‘encontrar pé de rato em uma tigela de sopa’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/08/2023 - 6:12 Compartilhe

Uma sopa do restaurante Olive Garden, nos Estados Unidos, teria sido servida, supostamente, com um ingrediente surpresa e nojento – um pé de rato peludo, de acordo com um processo.

Thomas Howie, 54, afirmou que fez a descoberta de revirar o estômago enquanto jantava com amigos em uma rede temática de comida italiana perto de sua casa no subúrbio de Detroit, em 11 de março.

“Senti algo me apunhalando na boca e não tive certeza se o primeiro pensamento era uma agulha”, disse Howie. De acordo com o processo, Howie engasgou ao tentar engolir o objeto pontiagudo, que ficou preso na parte interna de sua bochecha. Momentos depois, Howie disse que vomitou ao perceber o que quase ingeriu.

“Foi tão nojento e nojento que não consegui me controlar”, disse ele. “Meu estômago embrulhou… vomitei bem no restaurante.”

De acordo com Howie, ele relatou o incidente à polícia. Quando os policiais chegaram ao restaurante, ele mostrou a pata decepada do animal, que cuspiu em uma tigela de sopa, segundo a denúncia. “Até os policiais estavam engasgados”, disse Howie.

Howie está pedindo US$ 25 mil em indenização da rede, que atrai muitos clientes com suas intermináveis ​​porções de sopas, saladas e massas.

Um porta-voz da empresa controladora do Olive Garden, Darden Restaurants, disse ao jornal The NY Post: “Não temos motivos para acreditar que haja qualquer validade nesta afirmação”.

Um amigo que jantou com Howie apoiou sua versão do incidente, de acordo com o processo. O amigo chamou o gerente do restaurante, que disse não saber o que poderia fazer e tentou retirar o pé de rato da mesa, dizia a denúncia.

Outro funcionário do Olive Garden teria se aproximado da mesa de Howie e dito: “Isso é engraçado. Nem colocamos carne no minestrone”. Howie acabou indo ao pronto-socorro para tomar uma vacina antitetânica, dizia a denúncia.

Ele alegou que o incidente o levou a sentir náuseas e diarreia por vários dias, e que lutou contra a ansiedade e a depressão nos meses seguintes. Howie também alegou em documentos judiciais que não podia comer carne e que não ia mais jantar em restaurantes a menos que pudesse ver a comida sendo preparada.

