Homem planta mais de 1 milhão de girassóis para comemorar bodas de ouro com a mulher

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 10:48 Compartilhe

A fim de comemorar as bodas de ouro com a mulher, um fazendeiro da cidade de Pratt, no Kansas, Estados Unidos, fez uma surpresa inusitada para a amada ao celebrar os 50 anos de união. Lee Wilson plantou mais de 1 milhão de girassóis em sua propriedade como um presente para a companheira, Renee Wilson. A espécie é a preferida da mulher, que contou que adorou a recordação.

“Me fez sentir muito especial. Não poderia haver um presente de aniversário mais perfeito do que um campo de girassóis”, comentou. A comemoração de cinco décadas juntos será no dia de 10 agosto, mas em maio, Lee e o filho do casal começaram a plantação em segredo no terreno de 80 acres da família.

Apesar do esforço ter atraído turistas para visitar o vasto campo de girassóis, o agricultor comenta que não pretende repetir o feito no ano que vem. “Foi divertido, mas foi só para essa ocasião, acho que um aniversário florido é o suficiente para nós”, ressaltou.

As flores ficarão no seu ápice por duas semanas, o suficiente para acompanhar a celebração do casal e marcar a história de amor de Lee e Renee.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias