Homem permanece há quase 24 horas em cima de poste em MG, após fugir da polícia

Um homem de 38 anos que estava fugindo da Polícia Militar de Minas Gerais escalou um poste de transmissão de energia com um bastão na mão no bairro Clóvis Alvim Um, em Itabira, na região central do Estado, na tarde de sexta-feira, 4. A ocorrência foi registrada às 17h25 pela corporação, mas ele já estava havia quase uma hora em cima do poste quando os bombeiros foram acionados pela Polícia Militar. Quase 24 horas depois, o indivíduo ainda permanece no topo do poste irredutível, segundo afirmou o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado, 5.

Policiais e militares do Corpo de Bombeiros ainda tentam convencê-lo a descer. “A situação permanece da mesma forma. Alguns advogados e representantes de associação de moradores estão no local, que permanece isolado e monitorado”, afirmaram os bombeiros.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o homem estaria foragido e teria sido identificado em uma operação policial.

Ele subiu em cima do poste, ao fugir da polícia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar não foi localizada para dar mais detalhes do caso e possíveis exigências do indivíduo.

“O homem estava bastante agressivo, ameaçando quem se aproximasse dele. Bombeiros e PM ainda tentam realizar a abordagem para a descida em segurança”, afirmou o Corpo de Bombeiros.

Por medidas de segurança, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) precisou desligar a rede elétrica no local. “No momento, permanecem 59 unidades consumidoras desligadas”, afirmou a companhia.

