Homem pega 30 anos de prisão por atentado neofascista na Itália

MILÃO, 3 ABR (ANSA) – O ex-militante neofascista Marco Toffaloni pegou 30 anos de prisão pelo atentado cometido na Piazza della Loggia em 1974, que matou quase 10 pessoas em Brescia, na Itália.

O homem, que tem agora 67 anos, era menor de idade na época do ataque. Ele não estava presente durante o julgamento no tribunal de menores da cidade lombarda.

Os magistrados declararam que Toffaloni foi um dos “autores materiais” do atentado.

“Esse foi apenas o primeiro passo, porque agora teremos que esperar pelos outros níveis do julgamento, especialmente pelas motivações. Para mim, o principal ponto, além das responsabilidades individuais, é que a verdade do contexto veio à tona”, declarou Silvio Bonfigli, responsável pelo Ministério Público de Cremona e um dos promotores do caso.

O ataque aconteceu em 28 de maio de 1974, quando a praça recebia uma manifestação antifascista. No meio do ato, uma bomba que estava dentro de uma lata de lixo explodiu, deixando quase 10 mortos e ferindo mais de 100. (ANSA).