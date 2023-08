Homem morre soterrado por queijos Grana Padano na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2023 - 10:01 Compartilhe

BERGAMO, 7 AGO (ANSA) – Um homem de 75 anos morreu no norte da Itália após ter sido soterrado por formas do queijo Grana Padano, um dos produtos agroalimentares mais famosos do país.

O incidente ocorreu no último domingo (6), em uma fábrica de queijos em Romano di Lombardia, na província de Bergamo, mas o corpo de Giacomo Chiapparini, que era dono da empresa, foi encontrado somente na manhã desta segunda-feira (7).

Ao todo, cerca de 25 mil formas de Grana Padano caíram por causa da derrubada das prateleiras em um galpão do negócio, e aproximadamente 20 bombeiros trabalharam nas buscas pela vítima.

Ainda não se sabe a causa da incidente, mas uma das hipóteses é de uma falha no sistema que movimenta os queijos. Essa suposta avaria teria derrubado uma prateleira que vai até o teto e cuja queda teria provocado um efeito dominó no restante do galpão.

(ANSA).

