Homem morre carbonizado depois de salvar irmão de incêndio

Um homem morreu carbonizado depois de salvar o irmão, que tem mobilidade reduzida, de um incêndio em uma casa de madeira. a residência ficava no bairro São Lucas, em Garça, no interio de São Paulo, na noite de sábado (25). As informações são do G1.

A vítima retirou o irmão que usa muletas de dentro do imóvel, mas voltou para a casa e não conseguiu sair. Não há informações sobre o motivo de ele ter retornado para a residência em chamas.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima carbonizada. A identidade não foi divulgada.