Homem morre após ser arrastado por boi em vaquejada em Pernambuco

Um vaqueiro alagoano identificado apenas como Tanda morreu, no último sábado (15), após ter sido arrastado por um boi durante uma vaquejada no município de Paranatama, a cerca de 250 km de Recife (PE). As informações são do G1.

A Polícia Civil confirmou a morte do vaqueiro nesta segunda-feira (17). De acordo com o G1, a luva de Tanda ficou presa na causa de um boi e, em seguida, ele acabou sendo arrastado pelo animal. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas acabou não resistindo.

A organização da 5ª Grande Vaquejada do Parque e Haras Paraná lamentou a morte do vaqueiro e destacou que foi dado suporte e assistência à vida, providenciada com atendimento pela equipe socorrista de plantão 24 horas.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Garanhuns e será repassado para a Delegacia de Paranatama, que deve investigar o caso.

Veja também