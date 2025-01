Homem morre após queda do costão entre as praias dos Ingleses e Santinho, em SC

Um homem morreu após cair do costão no mar, entre as praias dos Ingleses e Santinho, em Santa Catarina, na quarta-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a corporação, após notificação da ocorrência, equipes de buscas se deslocaram até o local indicado e localizaram um masculino boiando de bruços. Não há detalhes sobre a queda.

“Imediatamente realizaram o resgate, levando-o até a Praia do Santinho para começar as manobras de reanimação, pois a vítima estava não apresentava batimentos cardíacos nem respirava”, disseram os bombeiros.

Na sequência, o Águia da Polícia Militar pousou para prestar auxílio de suporte avançado, porém sem sucesso. O óbito foi registrado às 11 horas.

O nome da vítima não foi revelado. O caso segue sob investigação.