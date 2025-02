Homem morre após cair de deque em ponto turístico de Santa Catarina

Um homem, de 53 anos, morreu no sábado, 15, após cair de um deque de uma residência na Barragem de Pinhal, na Região dos Lagos, um ponto turístico da cidade de Rio dos Cedros, em Santa Catarina. A queda da vítima foi de uma altura de aproximadamente 5 metros, batendo com a cabeça na margem do lago. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem caiu dentro da barragem, sofrendo afogamento.

Conforme a corporação, a causa do óbito será atestada pela Polícia Científica. Inicialmente, não se pode afirmar que ele morreu afogado, pois é possível, por exemplo, que ele tenha morrido ao bater a cabeça.

Durante os procedimentos de busca no local do ocorrido, a vítima foi localizada aproximadamente uma hora depois no fundo do lago com auxílio de populares.

Apesar de não apresentar sinais vitais, foram realizados procedimentos de atendimento pré-hospitalar.