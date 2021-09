Homem morre ao ficar 6h sob sol, preso a arame farpado e bater cabeça em pedra

Um homem, de 64 anos, morreu de insolação após ter passado cerca de seis horas exposto a um sol de 40°C, em Costa Rica, município a 338 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As informações são do G1.

Ele teria tentado pular uma cerca quando ficou com uma das pernas presas ao arame farpado. Com a queda, ele bateu a cabeça em uma pedra e ficou desacordado, perdendo sangue. De acordo com o exame necroscópico, ele estava embriagado.

Ainda de acordo com o G1, o corpo foi encontrado por um homem que acionou a polícia. Após a visita de legistas e peritos ao local, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

