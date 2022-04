Homem mata três pessoas em jardim de infância na Rússia e comete suicídio, diz agência

Um homem, cuja identidade não foi revelada, atirou e matou duas crianças e uma professora dentro de um jardim de infância na região de Ulianovsk, no centro da Rússia. Na sequência, ele cometeu sucídio, segundo informações das autoridades locais e da agência de notícias Interfax.





O porta-voz de Ulianovsk, Dmitri Kamal, relatou à agência France-Press (AFP) que as crianças mortas tinham entre 3 e 6 anos.

A Interfax informou que “a causa do tiroteio pode ter sido por um conflito familiar”. Depois, a rede Telegram Baza, que tem relações com as forças armadas russas, relatou que o homem invadiu o jardim de infância com um fuzil de caça.