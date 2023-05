Homem mata namorada e suposto amante a pauladas no interior de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2023 - 17:24 Compartilhe

Na última sexta-feira (05), uma mulher, de 26 anos, e um homem, de 23, foram mortos com um pedaço de pau. O crime aconteceu em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e o acusado era namorado da jovem. O suspeito foi detido logo após o ocorrido.

Segundo a Polícia Militar, o acusado seguiu as vítimas, que saíam de um pizzaria de Indaiatuba. Na sequência, o suspeito teria flagrado uma traição dentro de casa e decidiu agredir a namorada e o possível amante.

Um homem, que morava no mesmo quintal do possível amante, encontrou os corpos já sem vida e acionou as autoridades. O crime foi registrado na Delegacia da Mulher de Indaiatuba como feminicídio.

