Homem mata namorada e depois passeia com a ex e os filhos em Goiás

A gerente de um hipermercado em Goiás foi encontrada morta e enterrada em uma área de mata nesta quinta-feira (20). Fernanda Souza Silva, de 33 anos, estava desaparecida desde o último dia 12. De acordo com a polícia, o suspeito Alan Pereira dos Reis, de 22 anos, confessou o crime e disse que cometeu o homicídio porque a vítima teria chamado os filhos dele de “bastardos”. As informações são do G1.

O jovem confessou ainda ter levado a ex-mulher e os filhos para passear em um shopping horas após queimar e enterrar o corpo da vítima. A denúncia do desaparecimento de Fernanda foi feita pela família da vítima e pelo próprio namorado dela na última sexta-feira (14).

De acordo com o delegado Antônio André, após a denúncia do desaparecimento, a Polícia Civil pediu para que Alan não viajasse e mantivesse o celular ligado. No entanto, Alan não manteve o telefone ligado, comprou uma passagem de ônibus para Tocantins e acabou sendo preso por usar um documento falso.

Ainda segundo o G1, a polícia apura como ele conseguiu o documento e sabia as senhas dos cartões da vítima para conseguir usá-los. As investigações continuam para identificar se ele a matou para ficar com o carro e dinheiro dela, ou se pelo motivo fútil da suposta ofensa aos filhos dele. Alan e Fernanda estavam juntos há 20 dias.