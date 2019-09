Homem mata mulher a facadas e deixa bilhete: “Matei porque te amo”

Marisa de Oliveira Costa, de 54 anos, foi encontrada morta a facadas nessa terça-feira (10) em Piraquara, região metropolitana de Curitiba (PR). Segundo o UOL, o principal suspeito é o marido da mulher, Izaquel Rodrigues de Meira, de 70 anos, que deixou dois bilhetes ao lado do corpo com sua assinatura. Em um deles está escrito: “Marisa, te matei porque te amo. Vá com Deus amiga querida”. Segundo o delgado Antônio Macedo, os bilhetes são uma prova do responsável pelo crime.

Segundo depoimento da enteada de Marisa, Izaquel confessou o crime para ela e fugiu. O suspeito continua foragido. Segundo o delegado, a mulher foi encontrada com “uma facada próximo ao coração”. Marisa já tinha sido ameaçada pelo marido, mas não foi encontrado nenhum registro contra o suspeito.

Segundo os investigadores, testemunhas relataram que o casal sempre discutia e que Izaquel consumia alta dose de bebida alcoólica.