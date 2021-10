Homem mata esposa e filha a facadas em Minas Gerais

A Polícia Militar de Pouso Alegre informou que Evandro Donizete Soares matou a esposa e uma filha com facadas, na noite de sexta-feira (15). Outra filha dele fugiu do ataque e contou o que aconteceu.

“Uma das filhas narrou que estava chegando em casa na companhia de duas pessoas e se deparou com o pai, próximo ao corredor, com uma faca na mão, ensanguentado e muito descontrolado. Ele teria ido em direção a ela, e nesse momento ela trancou o portão e acionou a polícia”, disse o tenente da Polícia Militar, Lucas Lopes Martins.

Mãe e filha foram encontradas mortas no banheiro. O corpo de Evando Donizete Soares foi achado pendurado com uma corda no pescoço no fundo da casa.

Vizinhos contaram que a família não costumava brigar. Mas a filha revelou que o pai sofria com alcolismo e estava muito abalado por causa das mortes da mãe e do pai dele.

“A solicitante, que é uma das filhas, disse que ele fazia uso de bebida alcoólica e que recentemente ele estaria psicologicamente abalado devido à perda dos pais. Parece que foi em um intervalo curto a perda do pai e da mãe e isso o abalou. Ele também estaria com ciúme excessivo da esposa, informações prestadas pela filha”, contou o tenente.

