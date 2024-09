Homem mata brasileira na frente de 3 filhos na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ANCONA, 9 SET (ANSA) – Uma brasileira foi assassinada a facadas pelo marido na Itália, na frente dos três filhos do casal, de seis, 12 e 14 anos, no último sábado (7).

Ana Cristina Duarte, 38, era casada havia 14 anos com o italiano Ezio Di Levrano, 53, e vivia em Colli al Metauro, província de Pesaro, na região de Marcas. O feminicídio ocorreu dentro da casa onde a família morava, e os gritos de socorro da mulher alertaram os vizinhos, que chamaram a polícia.

A brasileira, que recebeu vários golpes de canivete no abdômen, chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital.

Ana Cristina havia fugido do marido devido a constantes maus-tratos, mas o homem alertou a polícia, que a encontrou em 2 de setembro e descobriu os episódios de violência de gênero. No entanto, apesar de ser aconselhada pelos policiais a denunciar Ezio, ela preferiu não fazê-lo.

No sábado, a brasileira retornou para casa sem comunicar as autoridades. Em mais uma briga do casal, Ezio a apunhalou várias vezes na presença dos filhos. O assassino fugiu da cena do crime, mas foi localizado pela polícia militar não muito distante dali. Com ele, foi encontrado o objeto utilizado no feminicídio.

Durante a audiência de custódia nesta segunda-feira (9), Ezio usou do direito de permanecer em silêncio. Segundo sua defesa, ele está “muito preocupado com os filhos” e “desesperado e tentando entender o que aconteceu e o que o espera”.

A advogada do assassino, Gaia Vergari, também não conseguiu explicar as motivações do crime, apenas que “o relacionamento do casal não era bom, que havia ciúmes que não justificam o ato e que as condições econômicas da família não eram boas”.

A Justiça aceitou a denúncia contra Ezio por feminicídio, e seus três filhos com Ana, que de início foram encaminhados aos cuidados dos avós, agora estão com outra família. (ANSA).