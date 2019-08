Homem mata a filha de 7 meses após passeio de Dia dos Pais e é preso

Um rapaz de 23 anos, identificado como Diogo Morais Justino, foi preso em flagrante após matar a filha de apenas 7 meses em Sapezal (MT) no Dia dos Pais, comemorado no último domingo (11). As informações são do G1.

Diogo é separado da mãe da criança e recebeu autorização para passar o fim de semana com a criança. Ele teria ligado para a ex-mulher dizendo que ‘resolveria o problema’, segundo a polícia. A PM encontrou a criança morta sobre o peito do pai. Uma chave de fenda estava ao lado dos dois, além de duas facas molhadas e uma esponja com sangue.

Ele também tentou suicídio após o crime, mas foi socorrido pela polícia e levado para um hospital. Após o atendimento, foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, o rapaz tem histórico de problemas psiquiátricos, o que pode ter motivado o crime.