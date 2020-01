Homem mata uma pessoa a facadas antes de ser abatido em Paris

PARIS, 03 JAN (ANSA) – Um homem matou uma pessoa e feriu outras duas em Villejuif, cidade situada nos arredores de Paris, na tarde desta sexta-feira (3) antes de ser morto por agentes da polícia.

Segundo a polícia local, o agressor foi “prontamente neutralizado”. Testemunhas relataram que o homem usava uma djellaba, vestimenta tradicional do norte da África, e gritava “Allahu Akbar” (“Deus é grande”, em árabe).

No entanto ainda não há informações oficiais sobre a identidade do autor do ataque. A França tem sido o principal alvo do terrorismo jihadista na Europa desde o início de 2015, com o massacre na redação do jornal satírico Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos. O atentado mais grave nesse período ocorreu em 13 de novembro daquele mesmo ano, com 130 mortos. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI).