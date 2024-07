Homem mais rico da Ásia organiza casamentos para pessoas mais pobres antes da cerimônia de seu filho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/07/2024 - 14:52 Para compartilhar:

O homem mais rico da Ásia, o magnata indiano Mukesh Ambani, iniciou, nesta terça-feira (2), as celebrações para do casamento do seu filho, organizando núpcias coletivas para 52 casais mais pobres.

Ambani, que tem 67 anos e é presidente da Reliance Industries, a empresa com a maior capitalização da bolsa indiana, participou com sua família da cerimônia com cerca de 800 convidados nas instalações da Reliance, em Navi Mumbai.

Cada casal recebeu joias para o casamento em ouro e prata, 1200 dólares (6.800 reais, na cotação atual) em dinheiro e provisões “suficientes para um ano”, disse a empresa, o que mostra o “compromisso da família Ambani com o bem-estar social e o apoio à comunidade”.

“A família se compromete em continuar apoiando centenas de outros casamentos deste gênero em todo o país”, acrescentou a empresa em um comunicado.

O filho mais novo de Mukesh Ambani, Anant, e a sua noiva Radhika Merchant, ambos de 29 anos, casarão numa cerimônia hindu de três dias em Mumbai, a capital financeira da Índia, a partir de 12 de julho.

As celebrações prévias ao casamento já incluíram uma festa de gala de três dias, em fevereiro, para 1.500 convidados no estado de Gujarat, um cruzeiro para 1.200 convidados no Mediterrâneo, um templo hindu especialmente construído e shows da Rihanna e dos Backstreet Boys.

Em 2018, Mukesh Ambani organizou o casamento mais caro da Índia para a sua filha, que custou 100 milhões de dólares (390 milhões de reais, na cotação da época) e com show da cantora americana Beyoncé.

A Índia, o país mais populoso do mundo, é uma das economias de crescimento mais rápido do planeta, mas a renda nacional per capita é de apenas 1.174 dólares (4.350 de reais, na cotação atual) e milhões de pessoas passam fome.

bur-pjm/pc/mb/ln/aa

RELIANCE INDUSTRIES

Meta