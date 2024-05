‘Homem mais pesado’ do Reino Unido morre dias antes de completar 34 anos

O britânico Jason Holton, considerado o homem mais pesado ​​do país, morreu de falência de órgãos, no último sábado, 4, aos 33 anos. Segundo informações do Independent, o jovem, que era residente de Surrey, sofreu falência de órgãos, apesar dos esforços médicos.

Jason Holton pesava aproximadamente 317kg e ia completar 34 anos dentro de alguns dias. De acordo com sua mãe, Leisa, relembrou que os bombeiros foram obrigados a ajudar no seu transporte para o Royal Surrey County Hospital após uma chamada de ambulância.

Ela declarou aos meios de comunicação locais que o rim do James foi o primeiro órgão a parar de funcionar, acrescentando que os médicos disseram que o seu filho morreria “dentro de uma semana”.

“Jason logo começou a piorar”, disse ela ao jornal britânico The Sun. “Ele provavelmente teve cerca de oito vidas e pensei que os médicos seriam capazes de salvá-lo novamente, mas infelizmente não foi possível”, lamentou ela.

O relatório do legista declara que James morreu de falência de órgãos e obesidade.

Confinado a um bangalô municipal especialmente adaptado com móveis reforçados, a mobilidade do paciente deteriorou-se significativamente nos últimos anos. Acamado, ele enfrentava dificuldades respiratórias.

Segundo a imprensa local, os hábitos alimentares excessivos de James começaram na adolescência como um mecanismo de enfrentamento à morte de seu pai. Ele teria chegado a uma ingestão diária de calorias de 10.000, com doner kebabs até aparecendo como sua escolha de café da manhã.

No ano passado, em entrevista à TalkTV, ele disse: “Acredito que o tempo acabou para mim em geral. Estou chegando aos 34 anos. Sei que preciso tentar alguma coisa”, reconheceu ele.

Num incidente particularmente angustiante em 2020, o Sr. Holton sofreu um colapso no seu apartamento no terceiro andar. Para resgatá-lo foi necessária uma equipe de mais de 30 bombeiros e um guindaste.

Ao descrever o resgate, ele a chamou de “o período mais devastador da minha vida”, e disse que a multidão reunida do lado de fora foi especialmente angustiante.

Jason Holton, renowned as Britain’s heaviest man, has passed away at the age of 33 due to organ failure. He was estimated to weigh around 700 pounds (50 stone).

After being removed from his home, Holton was transported to hospital in a special ambulance which six firefighters… pic.twitter.com/1BzrymYMt2

— Morbid Knowledge (@Morbidful) May 5, 2024