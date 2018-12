Homem lança ônibus contra pedestre e mata 5 na China

PEQUIM, 25 DEZ (ANSA) – Um homem armado com uma faca sequestrou um ônibus e o lançou contra pedestres, matando cinco pessoas nesta terça-feira (25), na China.

O ataque ocorreu na província de Fujian, ao sul de Xangai. De acordo com a polícia de Longyan, há 21 pessoas feridas. Até o momento, não há mais detalhes sobre a dinâmica do ataque, nem quantas pessoas teriam morrido na rua ou quantas estariam dentro do ônibus.

Nos últimos meses, ocorreram vários episódios similares na China, os quais foram considerados como relacionados ao terrorismo. (ANSA)