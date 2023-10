Homem joga lama e discute com repórter da Record TV durante transmissão ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 15:33 Compartilhe

A repórter Marcela Munhoz passou por um momento desagradável durante uma cobertura ao vivo para o programa ‘Balanço Geral’ (Record TV), desta segunda-feira, 9.

Após fortes chuvas que caíram em São Paulo, ela acompanhava o trabalho de comerciantes que faziam a limpeza de seus estabelecimentos, invadidos pela foça da água, quando acabou surpreendida por um homem que começou a jogar lama na equipe de TV.

Ao se dar conta da atitude do homem, a repórter discutiu, pedindo respeito em função de seu trabalho, lembrando que ela estava ali para registrar os estragos provocados pelo temporal, mostrar os prejuízos dos comerciantes e para cobrar providências das autoridades.

“Moço, por favor, a gente está trabalhando! Respeite a gente trabalhando… Ele começou a jogar lama na gente, Passaia. Olha isso! Respeito, viu? É bom e a gente gosta. A gente também está trabalhando assim como você”, destacou ela ao comerciante.

Dos estúdios da TV, o âncora do telejornal, Eleandro Passaia, se revoltou com a situação e defendeu o trabalho da colega e de toda a equipe.

“Mas que coisa impressionante. Que cara ignorante! É um estúpido mesmo. Marcela, você se posicionou bem e não tem que ficar ‘arregando’. O cara está com raiva pelo que? Eu sei que a situação é difícil, sei também que está querendo conversar com as autoridades, mas a culpa não é da repórter”.

A confusão seguiu com um bate-boca na transmissão ao vivo, com Marcela Munhoz se aproximando do homem para confirmar se ele estava disposto a se manifestar.

“Você quer o que? A gente está ao vivo! Nós estamos trabalhando aqui e o senhor tem que respeitar. Aqui [é local] público e a gente está mostrando a situação. Todos estão nessa situação complicada”, disse ela.

“Eu não quero falar. Eu só estou indignado com tudo isso aqui”, rebateu o homem, como se tentasse justificar sua atitude com a repórter.

“Tá, mas não precisa jogar lama em mim. Isso é um desrespeito com a imprensa e também comigo”, retrucou ela.

“Mas não precisa me filmar, pois eu não quero falar!”, respondeu o homem.

“Eu não estou gravando o senhor, só estamos gravando o caos daqui. O senhor precisa respeitar a gente”, insistiu ela.

Passaia lembrou ao público do programa sobre a importância das equipes de imprensa para mostrar a situação da população e pediu respeito com a colega.

“O que acontece é o seguinte: Nós estamos aí para defender vocês e não tem porque jogar lama na repórter. Quer dar uma de machão jogando lama em uma mulher que está ali para fazer a cobertura? Não é só um desrespeito com a imprensa, é um desrespeito também com a figura da mulher que está ali”, disse o âncora.

“Você tem o direito de não falar, só não tem o direito de fazer isso com a repórter. Mas que coisa deselegante! Nós estamos todos do mesmo lado. Ninguém aqui concorda com enchente, ninguém quer alagamento, ninguém quer esse tipo de coisa. Por isso, a gente cobra todos os dias. Fica fácil fazer isso com uma repórter, né? Pois eu quero ver se você faria a mesma coisa com um repórter grandão”, concluiu o âncora.

🚨Comerciante se revolta e joga lama na repórter da Record em São Paulo. Marcela Munhoz estava mostrando os estragos causados pela chuva.@marcelamunhozz #BalançoGeral pic.twitter.com/RHjUiC0oqQ — Brenno De Moura  (@mbrenno_) October 9, 2023



