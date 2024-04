Homem invade igreja e esfaqueia bispo e outras pessoas na Austrália

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/04/2024 - 11:12 Para compartilhar:

Um homem invadiu a Igreja Assíria do Oriente e esfaqueou um bispo e outras pessoas, em Sydney, na Austrália, nesta segunda-feira, 15. As informações são do “The New York Times”.

A Força Policial de Nova Gales do Sul informou em comunicado que quatro pessoas, incluindo o líder religioso, foram esfaqueadas durante a missão. Nenhuma delas sofreu ferimentos graves.

Uma transmissão ao vivo da missão mostra o momento em que o homem caminha até o bispo Mar Mari Emmanuel e o esfaqueia. Em seguida, as pessoas presentes começam a gritar e correr.

O líder religioso integra uma seita ultraconservadora da religião ortodoxa assíria e é conhecido por transmitir seus sermões online. Durante a pandemia de Covid-19, ele foi contra os bloqueios e pregou contra a vacinação. Ele também condena as pessoas LGBTQIA+.