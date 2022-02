Homem interrompe audiência papal aos gritos e é levado pela polícia

CIDADE DO VATICANO (Reuters) – Um homem interrompeu a audiência geral do papa Francisco no Vaticano nesta quarta-feira, gritando “Esta não é a Igreja de Deus!”, em inglês, e acenando com uma máscara médica que ele havia removido do rosto antes de ser levado pela polícia, disse uma testemunha da Reuters.

O homem, que também foi ouvido gritando a palavra “máscara”, estava sentado sozinho no fundo da sala de audiências, longe da seção onde a maioria das pessoas estava sentada.

O homem, que parecia ter por volta de 50 anos, segurava uma máscara médica preta na mão esquerda enquanto gritava.

O papa ouviu os gritos, mas não ficou claro se ele entendeu o que o homem estava dizendo. Depois que o homem foi levado pela polícia do Vaticano, o papa pediu aos presentes na sala de audiências que se juntassem a ele para fazer uma oração pelo homem.

“Há alguns minutos ouvimos um homem que gritava, berrava, que tinha algum tipo de problema, não sei se é físico, psicológico ou espiritual –mas é um irmão nosso que tem um problema”, disse Francisco.

“Gostaria de terminar rezando por ele, por nosso irmão que está sofrendo, pobre homem, porque se ele estava gritando, é porque está sofrendo”, afirmou Francisco. “Não sejamos surdos às necessidades deste irmão.”

(Reportagem de Giglielmo Mangapane)

Saiba mais