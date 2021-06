Homem grita ‘Fora Bolsonaro’ na Globo durante ligação ao vivo

Klayton Roberto de Oliveira, telespectador da Globo que participou de uma reportagem do Bom Dia São Paulo, fez uma coisa que muitos gostariam. Ele gritou “Fora Bolsonaro” ao vivo, enquanto estava em ligação com a jornalista Michelle Barros, ao se irritar com um alagamento que atingiu a avenida Antonelo da Messina, no Tremembé.

Ele, que é advogado, disse que a Sabesp começou uma obra na avenida na última segunda-feira (28), que se estendeu até a madrugada. Quando Klayton acordou, tudo já estava submerso. “Os comércios não abriram ontem [devido à obra]. E mais uns quatro comércios não abriram hoje. Nem eu, nem minha mulher, nem filhos fomos trabalhar. É um transtorno que poderia ser evitado”, disse.

Por fim, Klayton agradeceu e gritou “Fora Bolsonaro”. “Obrigado e fora Bolsonaro!” Já Michelle continuou a apresentar o programa normalmente. “Obrigada, bom dia para o senhor”, disse.

