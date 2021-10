Homem foragido da Justiça é assassinado na frente da esposa

Na noite de ontem, Jefferson Santana, que tinha dois mandados de prisão em aberto — um deles por homicídio em maio deste ano, foi assassinado em Curitiba, Paraná. O crime aconteceu no momento em que o homem descia do carro para se encontrar com os amigos em um churrasco no bairro Juvevê. As informações são do portal Ric Mais.

Na ocasião, três homens armados desceram de um Honda Fit e dispararam contra a vítima, que morreu ao ser atingida na cabeça, peito e braço. A ação foi registrada por câmeras residenciais.

A esposa de Jefferson, que o aguardava no carro, presenciou o crime. Há dois anos, o casal já havia perdido um filho, também assassinado em Curitiba, no bairro Boqueirão.

Um carro roubado e com placas de outro veículo, semelhante ao usado pelos suspeitos, foi encontrado incendiado em Curitiba. Segundo a polícia, a ação é para despistar provas ou digitais.

