Homem ‘flagra’ OVNI em região desértica do México e brinca: ‘Me viram e não me levaram’

Enquanto documentava uma viagem às dunas de Bilbao, na região desértica de Coahuila, no México, Ramiro Navarro conseguiu flagrar, sem saber, um objeto misterioso ao fundo de suas fotos. O turista só foi perceber semanas depois e resolveu compartilhar as imagens no Twitter.

Na legenda do tweet, ele escreveu: “Há umas semanas fui às Dunas de Bilbao, e vocês o que acham? Eles me viram e não me levaram”. Ao fundo é possível ver um objeto pairando sobre as areias escaldantes da paisagem árida.

Outros casos inexplicáveis

Cerca de um mês antes do registro de Ramiro Navarro, a queda de um objeto voador não identificado foi flagrada pela câmera corporal de um policial em Las Vegas. No mesmo período, um morador da cidade ligou para a emergência falando sobre seres de cerca de três metros de altura em seu quintal.

Outro caso noticiando pela imprensa internacional foi o de uma espécie de feto relacionado a uma espécie de criatura do folclore mexicano supostamente encontrado em um armazém abandonado durante obras na cidade histórica de Santa Mar a Regla, a nordeste da Cidade do México, em abril deste ano.

O prefeito Francisco Mayoral Flores disse que os restos mumificados podem ser de um “goblin ou nagual”. Nagual, no folclore mexicano, é um feiticeiro metamorfo que consegue assumir a forma de animais. O achado foi transportado para o Museo de los Duendes no município de Huasca de Ocampo.

