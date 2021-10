Homem finge tocar campainha de casa e assalta adolescente

Na última segunda-feira (25), uma adolescente foi assaltada enquanto estava a caminho da escola em Itajaí, em Santa Catarina. Durante o crime, o suspeito finge tocar a campainha em uma casa e logo em seguida aborda a estudante.

Câmeras de segurança de uma casa mostram o acusado andando em uma motocicleta e o momento em que ele olha para a jovem e decide estacionar. Na sequência, ele desce da moto e finge tocar a campainha de uma residência, enquanto a garota segue andando na calçada, a caminho da escola.

No momento em que a estudante passa pelo homem, ele imediatamente arranca o celular de suas mãos. A jovem ainda tenta segurar o aparelho e evitar o assalto, mas é derrotada pela força do criminoso. Em seguida, a vítima ainda cai no chão, enquanto o suspeito foge com a motocicleta, levando o dispositivo.

Segundo a Escola Básica João Duarte, onde a menina estuda, a vítima chegou bastante aflita à unidade e a Guarda Municipal Armada foi acionada. Até o momento, não há informações sobre a localização do criminoso.

