Homem fica hospedado por mais de 600 dias em hotel de luxo e dá calote

Um indiano chamado Ankush Dutta teria se hospedado em um hotel de luxo na cidade de Nova Délhi por mais de 600 dias e saído sem pagar a conta.

De acordo com o jornal “The Indian Express”, Dutta fez o check-in no hotel Roseate House no dia 30 de maio de 2019 e teria que sair um dia depois. No entanto, o check-out só foi realizado quase dois anos depois, em 22 de janeiro de 2021, com prejuízo de US$ 70 mil (R$ 333 mil) para o hotel.

A polícia indiana já está investigando o caso.

Funcionário foi autuado

Alguns funcionários do hotel podem ter sido cúmplices de Dutta nesse golpe. De acordo com a investigação da polícia, o chefe da recepção Prem Prakash foi autuado por conspiração criminosa, falsificação e trapaça por ter facilitado o golpe, alterando informações e excluindo gastos de Dutta no sistema.

“Os funcionários do hotel supostamente falsificaram, deletaram, adicionaram e falsificaram um grande número de entradas na conta do referido hóspede no sistema de software do hotel. Este sistema é utilizado para manter e monitorar a permanência e visita dos hóspedes e suas contas. As contas foram falsificadas para ocultar as dívidas pendentes reais da administração para evitar a detecção de seus atos ilegais intencionais”, apontou a denúncia.

