Homem fica 88 dias preso após criminoso morto em 2014 ter usado sua identidade

O técnico de som e iluminação Leandro Leite Silva, de 35 anos, passou 88 dias na prisão no Mato Grosso depois de ser preso injustamente, pois teve seu documento roubado e usado por um bandido que morreu em 2014. As informações são do UOL.

De acordo com a reportagem, em 26 de outubro, um policial disfarçado de entregador chamou Leandro no portão da casa onde ele mora com a família, em Cuiabá, e lhe deu voz de prisão por tráfico de drogas.

Ele foi levado para a Cadeia Pública do Capão Grande, em Várzea Grande, região metropolitana da capital, e posteriormente transferido para a Penitenciária Central do Estado.

Leandro ficou preso até 22 de janeiro, mas acabou solto pela Defensoria Pública do Mato Grosso. O verdadeiro condenado, Renan dos Anjos, morreu em 2014 em um confronto com a Polícia Militar. Ele foi preso 2 anos antes, em Rondonópolis (MT), quando fingiu ser Leandro.

Ao ser preso, Leandro foi informado que estava condenado a 14 anos em regime fechado. Ao UOL, ele contou que Renan e um primo dele eram parceiros no crime, e que o bandido tinha acesso à casa de sua família por ter namorado uma prima sua.

Renan havia sido condenado por roubos, tráfico e por ostentar grande volume de armas e dinheiro nas redes sociais.

