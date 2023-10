Homem fere dois agentes em ataque em Jerusalém e é neutralizado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 12 OUT (ANSA) – Um homem armado abriu fogo na cidade velha de Jerusalém, próximo da Porta de Herodes, e deixou ao menos dois policiais feridos, sendo um em estado grave, informou a imprensa israelense nesta quinta-feira (12).

Segundo as autoridades locais, “o terrorista armado que abriu fogo contra alguns policiais com metralhadora na entrada da delegacia de Shalem, no bairro de Jerusalém, foi neutralizado”.

A polícia especificou ainda que, “após o tiroteio, o terrorista tentou escapar, mas os agentes o perseguiram e o neutralizaram”.

“Grandes forças policiais foram enviadas ao local e estão a realizar buscas na zona para excluir quaisquer cúmplices”, acrescentou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias