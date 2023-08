Homem faz tatuagem de cueca para sempre parecer que estou usando

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/08/2023 - 0:45 Compartilhe

Uma pessoa não identificada, que publica no Reddit como double22deuce, compartilhou uma foto de uma tatuagem que parece ser de cueca Calvin Klein cinza, com o cós da marca icônica aparecendo acima do jeans. “Nada se interpõe entre mim e meus Calvins”, escreveu o Redditor ao lado da foto.

A legenda se refere ao popular comercial de jeans Calvin Klein de 1980 com Brooke Shields. “Você quer saber o que há entre mim e meus Calvins? Nada ”, brincou a jovem estrela.

+ Tatuagem no Japão: entre tabu, arte, moda e criminalidade

Muitos usuários do Reddit comentaram a postagem. “Definição de bunda nojenta”, escreveu um. “Espere, isso seria ótimo para um encanador”, brincou outro.

Na realidade essa é apenas uma das várias tatuagens questionáveis ​​que as pessoas compartilharam na internet. Um tatuador do Reino Unido recentemente provocou um debate viral quando compartilhou uma foto de uma “lista de tarefas” em branco tatuada na palma da mão de um cliente .

“Lista de tarefas para Robert. Tatuagens práticas na palma da mão. Mal posso esperar para ver isso em ação”, diz um vídeo postado no Instagram que atraiu mais de 544.500 curtidas desde o mês passado.

Algumas pessoas chamaram a arte de “tatuagem mais útil”, enquanto outras questionaram: “Por que as pessoas colocam desenhos estúpidos em seus corpos?”

View this post on Instagram A post shared by Luke.A.Ashley (@lukeaashley)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias