Homem exibia vídeos pornôs enquanto estuprava meninas de 7 a 10 anos

Rio – Um homem foi preso, nesta sexta-feira, por agentes da 65ª DP (Magé) pelo crime de estupro de vulnerável. O criminoso tinha um mandado de prisão em aberto por estuprar três meninas, uma de sete, uma de nove e outra de 10 anos de idade.

De acordo com a Polícia Civil, o homem as vítimas com a promessa de dar dinheiro para as crianças. Enquanto ele abuscava das meninas, no interior de seu imóvel, ele exibia vídeos pornográficos.

O mandado de prisão contra o criminoso foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Magé.