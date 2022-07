Homem estupra e engravida a própria filha e a tira da escola para esconder crime

Um homem, de 48 anos, que estuprou e engravidou a própria filha, de 15 anos, é procurado pela Polícia Civil de Goiás. O caso ocorreu no município de Santa Rosa de Goiás. As informações são do UOL.

A gestação da vítima foi descoberta quando o conselho tutelar do município recebeu uma denúncia anônima, no começo de julho, afirmando que a jovem era mantida em cárcere privado. No começo do ano, o acusado havia solicitado a transferência dela de escola alegando que a família iria se mudar, o que não aconteceu.

“Recebemos uma ligação anônima afirmando que ela estaria sendo mantida praticamente em cárcere e sem estudar. Como o responsável é obrigado a matricular e manter o filho estudando, fomos até a residência da adolescente”, disse a conselheira Viviane Tanja, em entrevista ao UOL.

De acordo com Viviane, durante a visita, o suspeito não permitiu que os conselheiros vissem a menina. No dia seguinte, após outra ligação de denúncia sobre o caso, eles tornaram a visitar o imóvel, desta vez na companhia da polícia.

“Com a Polícia Militar, ele trouxe a adolescente [até a porta]. Mesmo com a barriga de oito meses, eles tentaram negar que ela estava grávida. A polícia conseguiu que ele confirmasse a gravidez e ele informou que o pai do bebê era um primo dela”, contou Tanja.

Depois de descobrir a gestação, o Conselho Tutelar pediu que a menina iniciasse consultas pré-natais e voltasse às aulas. Ao chegar na escola, a vítima confessou que esperava o filho do próprio pai. “Ela disse que queria ir à polícia denunciar os abusos. Ela denunciou e ele fugiu”, informou Viviane.

Kahlil Souto, delegado responsável pelo caso, explicou que outros familiares da adolescente foram ouvidos e, caso seja constatado que eles acobertaram o crime, eles podem ser indiciados.