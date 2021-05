Homem esquarteja, queima e joga corpo de amigo em bueiro no DF

Um desentendimento doméstico foi o motivo para um homem esquartejar, queimar e jogar o corpo de um amigo no bueiro no Distrito Federal. O corpo de Kinssiger Lopes Cabral, 44, foi encontrado dentro no Parque Gatumé, em Samambaia. O caso é investigado pela polícia na operação “Nefasto”. As informações são do IG.

Rodrigo Carbone, delegado da 26ª Delegacia de Polícia, informou que manchas de sangue foram encontradas dentro da casa. “O autor narra a execução com frieza assustadora e diz que utilizou um facão para esquartejar a vítima”, afirmou.

Segundo a polícia, o suspeito e a esposa foram comemorar a morte da vítima em um hotel. A faca usada no crime e o carrinho de mão usado para jogar o corpo no bueiro foram apreendidos. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, e sua esposa vai responder por ocultação de cadáver e fraude processual.

