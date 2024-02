Homem esfaqueia 3 pessoas na estação Gare de Lyon em Paris

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 03/02/2024 - 7:31 Para compartilhar:

Duas das vítimas sofreram ferimentos leves e uma ficou gravemente ferida. Motivação do agressor não foi esclarecida de imediato.A polícia de Paris informou que três pessoas ficaram feridas neste sábado (03/02) em um ataque a faca na estação de trem Gare de Lyon. O agressor foi preso logo em seguida, e sua motivação não foi imediatamente esclarecida.

O agressor iniciou o ataque por volta das 8h locais (2h do Brasil) na estação, que é um importante ponto de conexão de trens domésticos e de longa distância, como para a Suíça e a Itália. As vítimas foram esfaqueadas em uma sala de espera no subsolo da estação.

"O suspeito não gritou (nenhum slogan religioso) durante o ataque", disse uma fonte policial. "Ele apresentou à polícia uma carteira de motorista italiana."

A operadora ferroviária SNCF disse que parte da estação de trem ficaria temporariamente inacessível.

Duas das vítimas sofreram ferimentos leves. A terceira ficou gravemente ferida, mas a polícia disse que não havia risco de vida.

Segurança reforçada para os Jogos Olímpicos

A França havia elevado em outubro seu nível de alerta de terrorismo para o nível mais alto depois que um ex-aluno associado a grupos radicais islamistas matou um professor a facadas no norte do país, mas o nível de alerta foi reduzido em meados de janeiro.

A segurança da cidade está sendo reforçada enquanto Paris se prepara para sediar os primeiros Jogos Olímpicos em um século na capital francesa.

Os Jogos representam um grande desafio de segurança para a cidade. Em dezembro, um homem armado com uma faca atacou transeuntes perto da Torre Eiffel, matando um turista alemão e ferindo outros dois.

bl (AFP, AP, dpa, Reuters)

