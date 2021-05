Homem encosta em freezer e morre eletrocutado em Teresina

Na última terça-feira (25), Francisco das Chagas Barbosa morreu após encostar em um freezer e sofrer uma descarga elétrica em Teresina, no Piauí. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava limpando o local quando o choque aconteceu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, que acabou não resistindo.

O capitão Araújo, do 8º Batalhão da Polícia Militar, contou que o “chão estava molhado. Ele tentou desligar o freezer da tomada e sofreu a descarga elétrica”.

A equipe de perícia técnica se dirigiu até o local e o corpo de Francisco foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Veja também