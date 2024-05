Homem é suspeito de matar ex-mulher e atirar contra namorado e filha da vítima em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 15:45 Para compartilhar:

Um homem de 30 anos é apontado como o responsável pela morte da ex-namorada e autor de disparos contra o companheiro e a filha de 4 anos da vítima em Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo. Após o ataque, ele cometeu suicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O registro da ocorrência diz que as vítimas estavam em casa no momento do crime, ocorrido na noite desta terça-feira, 28. O autor dos disparos teria invadido o imóvel, localizado no Conjunto Habitacional Prefeito Agostinho Nino Deperon, e efetuado os disparos.

A mulher, identificada como Adriana Gabrieli, de 24 anos, morreu no local. As demais vítimas foram socorridas a um hospital da cidade.

“Te amarei eternamente minha filha, e cuidarei da nossa princesinha Emilly. Descanse em paz”, escreveu a mãe de Adriana em uma rede social.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Casa Branca como feminicídio, tentativa de homicídio e suicídio. A polícia apreendeu a arma do crime e solicitou perícia ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.