Homem é sequestrado em Osasco enquanto aguardava chegada de eletricista

Um homem de 53 anos foi sequestrado na manhã de sábado, 27, enquanto aguardava a chegada de um eletricista para fazer a manutenção de seu carro. O caso aconteceu na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi liberada na madrugada deste domingo (28).

Imagens de um circuito interno de segurança mostra que a vítima estava ao lado de seu carro com o capô aberto quando os criminosos chegaram. O dono do carro foi forçado a entrar no carro dos bandidos, que saiu sentido da Avenida Padre Vicente Melillo. O veículo da vítima também foi levado.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, o filho da vítima disse que os criminosos tentaram usar o cartão da vítima por quatro vezes, mas que as transações não foram concluídas. Um amigo afirmou que os criminosos já entraram em contato via telefone afirmando que estavam com a vítima e que voltariam a ligar pedindo dinheiro.

O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro no 5º Distrito Policial da cidade.

A unidade solicitou assessoramento da Delegacia Antissequestro, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), bem como de uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Seccional de Osasco.

A SSP disse que o policiamento foi reforçado pela Polícia Militar e todas as medidas de Polícia Judiciária pertinentes estão sendo realizadas para localizar os criminosos e libertar a vítima.

Confira a nota da SSP na íntegra

A Polícia Civil investiga uma extorsão mediante sequestro, ocorrida na manhã de sábado (27), na Avenida Padre Vicente Melilo, em Osasco. Na ocasião, um homem, de 53 anos, aguardava um eletricista para consertar seu veículo, quando foi sequestrado por três indivíduos, em um veículo HB20. O veículo da vítima também foi levado. Segundo o filho da vítima, após os fatos, os suspeitos tentaram utilizar o cartão do seu pai quatro vezes, porém as transações não foram concretizadas. Além disso, um amigo teria recebido uma ligação dos suspeitos, os quais disseram estar com a vítima e que iriam fazer contato novamente para solicitar dinheiro. A vítima foi liberada na madrugada deste domingo (28) e será chamada para prestar depoimento nos próximos dias. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial da cidade, que está em posse de imagens que mostram a dinâmica dos fatos. Diligências são realizadas visando a identificação e prisão dos autores, e total esclarecimento dos fatos.