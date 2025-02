Homem é preso suspeito de matar adolescente após levar tapa no rosto

Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante em Belo Horizonte, Minas Gerais, na terça-feira, 11, por suspeita de matar uma adolescente, de 13 anos, após levar um tapa no rosto. O corpo da vítima foi encontrado no mesmo dia. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem.

Conforme a delegada Ingrid Estevam, titular da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a apuração dos fatos teve início a partir de ocorrência de desaparecimento registrada pela mãe da menor de idade.

“A mãe da adolescente informou que a filha saiu no dia 9 dizendo que iria para a casa de uma amiga e, depois, se direcionaria para a igreja na qual a mulher prega aos domingos”, disse Ingrid.

De acordo com a investigação, um veículo ingressou em uma estrada de terra na região do Lago do Tijuco, quando uma jovem teria saltado do carro pela porta traseira, e o motorista descido e a colocado novamente no automóvel, que retornou para a BR-040.

“Em levantamentos no local, os policiais encontraram um chinelo com características compatíveis com o que a adolescente usava ao sair de casa. Ao consultar dados sobre o veículo mencionado, a equipe identificou o proprietário – o homem de 54 anos, morador da mesma rua da desaparecida – e se deslocou ao endereço dele”, acrescentou a Polícia Civil.

O homem foi localizado na residência de conhecidos em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. “Ele afirmou que teria assassinado a adolescente e nos levaria até o local em que ela estava”, disse a delegada. O corpo estava escondido em meio à vegetação, área conhecida como Monte, em Ribeirão da Neves, também na região metropolitana.

O veículo do investigado também foi encontrado nas imediações de onde o homem estava. Conforme a delegada, foram realizadas perícias, que demonstraram sangue na porta do veículo.

O caso

O suspeito disse que encontrou a vítima e ofereceu uma carona. “Durante o trajeto, a adolescente teria desferido um tapa no rosto do homem. Ele disse que ficou nervoso, enforcou a vítima e a levou para o local da desova”, afirmou Ingrid.

Segundo a Polícia Civil do Estado, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e feminicídio. Permanece à disposição da Justiça no sistema prisional.

A investigação segue em andamento. Os laudos sobre a causa da morte estão em elaboração.