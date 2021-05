Homem é preso suspeito de estuprar e matar a enteada de 6 anos em MG

O corpo de uma menina de 6 anos, que estava desaparecida desde a última semana, foi encontrado, neste domingo (16), em um rio na cidade de Unaí, a cerca de 600 km de Belo Horizonte (MG). As informações são do G1 e R7.

Segundo as investigações, a vítima, Ana Paula Soares Marx, sofria abuso e tinha sinais de estupro e de ter sido morta de forma violenta. O padrasto da menina, de 34 anos, foi preso suspeito de assassinato.

De acordo com o delegado que pediu a prisão temporária e preventiva, João Henrique Furtado de Oliveira, com o suspeito preso, a polícia terá mais facilidade para ouvir as testemunhas do caso, pois, segundo ele, “elas demonstraram muito medo do investigado e isso estava atrapalhando as investigações”.

À polícia, o padrasto de Ana Paula contou que foi o último a vê-la, por volta de 15h de quinta-feira (13). Ele disse que trabalhava em uma obra em frente a casa onde mora e, por um descuido, havia esquecido o portão aberto.

O suspeito já teria cometido outros crimes, incluindo estupro e assassinato da própria mãe, em 2007. Ele foi condenado e chegou a cumprir três anos de prisão. Durante uma saída temporária autorizada pela Justiça, ele teria cometido outro crime de abuso sexual, contra outra criança, de três anos na época. Esse crime ainda está sendo investigado.

Segundo a delegada Lílian Rodrigues, o padrasto da menina teria cometido o crime enquanto a mãe dela estava internada no hospital para dar à luz a um filho do casal.

“Acreditamos, em um primeiro momento, e isso será esclarecido no inquérito, que ela [a mãe] não tinha conhecimento desses fatos. Inicialmente, não temos a informação de que ela era condizente com a situação e se isso acontecia há algum tempo”, disse a delegada.

