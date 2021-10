Homem é preso suspeito de estuprar a enteada por 11 anos em MG

Um homem de 47 anos foi preso, na última terça-feira (26), por suspeita de estuprar a enteada por 80 vezes, durante 11 anos. O caso aconteceu em Campo Florido, em Minas Gerais. A informação é do O Tempo.

Hoje com 19 anos, a vítima contou que era abusada desde que tinha 8 anos. O suspeito confessou ter cometido o crime, mas negou que foram 80 vezes, afirmando que os abusos teriam acontecido em três oportunidades.

Depois da denúncia da vítima, em setembro, começaram as investigações do caso. A jovem relatou que o padrasto passava as mãos pelo corpo dela com frequência e tocava suas partes íntimas enquanto ela dormia. Inclusive, o fazia enquanto havia outras pessoas da família na casa.

O padrasto da jovem suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e será indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro.

