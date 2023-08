Homem é preso sob suspeita de esfaqueamento em Londres

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 9:01 Compartilhe

LONDRES, 8 AGO (ANSA) – Um homem foi preso nesta terça-feira (8) em Londres, na Inglaterra, sob suspeita de ter esfaqueado uma pessoa nas proximidades do Museu Britânico.

De acordo com a polícia local, o agressor teria atingido o braço da vítima no cruzamento da Great Russell Street com a Museum Street. As autoridades descartaram a hipótese de terrorismo e trataram o episódio como um “fato isolado”.

A vítima, que ficou seriamente machucada em função do golpe, foi levada ao hospital. Até o momento, não há mais informações sobre seu estado de saúde.

O museu, uma das atrações turísticas mais populares da Inglaterra, foi evacuado por precaução e permanecerá “temporariamente fechado” ao público. O local recebeu cerca de dois milhões de visitantes em um ano. (ANSA).

