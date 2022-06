Homem é preso por vazar vídeo íntimo de mulher com quem fez sexo

Rafael Portilho Xavier, de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil de Goiás, que contou com o apoio da Polícia Civil da Bahia, em Salvador (BA). Ele era procurado por ter vazado um vídeo íntimo da auxiliar administrativa Thalyssa Oliveira Araújo, 26, com quem teve uma relação sexual em Planaltina (DF), no dia 31 de maio. As informações são do portal Metrópole.

Depois que Thayssa registrou uma notícia-crime, Rafael se mudou para a Bahia. Ele foi detido quando estava em uma BMW conduzia por um amigo. Depois, ele seguiu para a carceragem da PCBA, onde aguarda transferência para Planaltina.





O caso

Thayssa informou que não tinha contato próximo com Rafael, que é sobrinho do ex-prefeito de Planaltina Ronaldo Portilho. “Nunca tinha passado de um ‘oi, tudo bem?’”

Ela decidiu aproveitar o fim das férias e, no dia 31 de maio, foi a um bar da cidade com alguns amigos. No estabelecimento, ela acabou se encontrando com Rafael por acaso.

Eles conversaram e beberam. Depois, os dois foram para a casa de uma amiga de Thayssa. “Continuamos bebendo e extrapolei. Até então, eu queria ficar com ele e fui no carro dele até a casa da minha amiga. Tudo isso com o meu consentimento”, explicou.

Segundo ela, Rafael disse que tinha acabado de se separar e por isso estava morando em um hotel. Então, os dois decidiram ir para o local e tiveram relação sexual. Contudo, o que Thayssa não esperava era que ele estava gravando.

“Eu estava muito embriagada, e não consegui ver a gravação. Ele gravou e não fiquei sabendo.”

No dia seguinte, quando os dois estavam juntos na casa de um amigo, Rafael relatou à Thayssa que um vídeo deles estava circulando nas redes sociais.

“Ele ali comigo ainda falou assim: ‘Deixa eu te falar uma coisa: parece que está rolando um vídeo nosso na cidade’. Na hora, entrei em desespero”, disse.

“Ele falou para o meu irmão que foi enviar um documento para uma pessoa e acabou enviando o vídeo sem querer”, completou.

Nesse momento, Thayssa passou a ser xingada nas redes sociais e, por conta disso, tentou cometer suicídio. “Na sexta-feira (3), quando deu 11h, eu peguei três caixas de remédio controlado para dormir, tarja preta, e tomei”, relembrou. No domingo (5), ela acordou em um hospital da região.

“Pessoas de todos os lugares que não me conhecem estão acabando comigo, falando que eu era amante de um homem casado, me chamando de garota de programa e muitas outras coisas.”

“Acabaram com a minha vida. Não param de infernizar minha família com contas fakes mandando os vídeos. Todo mundo está passando mal pelo abalo emocional. Não consigo trabalhar e sair”, finalizou.