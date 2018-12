Homem é preso por uso de cocaína e fazer manobras perigosas em estrada

Um homem de 44 anos foi preso por dirigir uma carreta sob efeito de cocaína na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. O motorista foi pego durante uma fiscalização da Operação Fim de Ano, da Polícia Rodoviária Federal. As informações são do G1.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal observaram que a carreta fazia manobras bruscas para o acostamento da via e decidiram abordar o motorista. Na cabine do veículo, encontraram um frasco com três gramas de cocaína.

De acordo com os policiais, o motorista assumiu que havia utilizado a substância ao sair de Campo Grande porque estava com sono e queria chegar rapidamente em José Bonifácio, no interior de São Paulo, para passar o Natal com a família.