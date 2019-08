Homem é preso por tentar estuprar mulher no Aterro do Flamengo

Rio – Um homem foi preso, nesta segunda-feira, depois de tentar estuprar uma mulher no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Duas pessoas que passavam pelo local viram a cena e uma delas atingiu o homem na cabeça com uma pedra. Ele, que seria morador de rua, chegou a desmaiar.

De acordo com a Operação Aterro Presente, o caso aconteceu na altura do Jardim Suspendo do Parque do Flamengo. Quando o autor do crime foi atingido, iniciou-se uma confusão, presenciada pelo tenente do Exército Quinelato.