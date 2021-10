Homem é preso por suspeita de seduzir idosas e aplicar golpe de mais de R$ 300 mil

Um homem de 45 anos chamado Israel Ramos Moraes foi preso por suspeita de seduzir idosas para poder dar golpes em Goiás. O rapaz confessou à Polícia Civil ter aplicado golpes nas mulheres. O prejuízo das vítimas foi, ao todo, de R$ 320 mil. A informação é do G1.

Israel é do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ele conhecia as vítimas, passava a namorá-las e tirava dinheiro delas. Os casos aconteceram em duas cidades diferentes: em Caldas Novas e em Morrinhos, ambas localizadas no sul de Goiás.

Uma idosa de 63 anos denunciou à polícia que foi vítima de Israel nos dias 13 e 18 de outubro. Segundo ela, o rapaz apareceu em Caldas Novas dizendo estar interessado em comprar a casa dela. Depois, os dois começaram a namorar.

De acordo com relatos da senhora, ele fazia promessas a ela de que eles se casariam e iriam morar no Rio de Janeiro. Foi então que ele a convenceu de vender sua casa no valor de R$ 145 mil. Além disso, ela relatou que Israel realizou diversas transferências da conta dela para outras pessoas, além de ter financiado um carro no nome dela.

O outro registro de golpe aplicado que teria sido aplicado por Israel é datado em agosto de 2021, em Morrinhos. A vítima é uma idosa de 73 anos. Os dois se conheceram pela internet e começaram a namorar. Depois, foram morar juntos na casa da mulher. Por fim, ele vendeu a casa da idosa em troca de R$ 113 mil, um carro Hyundai HB20 e um lote na cidade em que ela mora. Ele também pegou cartões dela.

