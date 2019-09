Homem é preso por roubar loja no Centro do Rio

Rio – Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira, um homem de 56 anos suspeito de furtar roupas de uma loja na Rua do Ouvidor, no Centro do Rio.

Segundo a Guarda Municipal, uma vendedora flagrou o furto, mas o homem conseguiu fugir. Posteriormente, agentes em patrulhamento na Avenida Rio Branco localizaram o homem caminhando com oito calças jeans nas mãos. O caso foi registrado na 5ª DP (Centro).